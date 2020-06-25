42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов

Социальная выплата в размере 42 500 ntyut больше выплачиваться не будет, заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает КазТАГ.

«Именно 42 500 тенге больше выплачиваться не будет, мы не планируем. На них специальных средств из бюджета не предусматривалось, были использованы средства самого государственного фонда социального страхования (ГФСС), причем за счет продажи его активов. В этом плане нам очень хорошо помогал Национальный банк, он, вовремя продавая, реализуя, погашая финансовые инструменты, высвобождал необходимые денежные средства», - сказал Нурымбетов в четверг.

В итоге, по словам главы МТСЗН, ГФСС потратил активов на 322 млрд тенге, и соцвыплату получили 4,6 млн человек.

«Сегодня финансовые возможности ГФСС уже ограничены, и в зависимости от ситуации, если будет необходимость в каких-то выплатах, наверное, будет найден другой источник», - пояснил Нурымбетов.