Некоторые ЦОНы не будут работать в субботу, 27 июня, в Костанайской области

Нерабочий день в 10-ти ЦОНах региона объявлен в связи с режимом локдауна. Ограничения коснутся ЦОНов, расположенных в Костанае, Рудном, Житикаре, Лисаковске, Аркалыке и Тобыле. Районные отделения будут работать без изменений, по установленному графику с 10.00 до 18.00.

- Что касается работы ЦОНов в Костанае - прием граждан в которых ведется по предварительной брони, то есть нюансы. Тем услугополучателям, кто забронировал очередь заранее на субботу 27 июня, придется очередь перебронировать. Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414, а так же через Telegram бот EgovKzBot2.0, - пояснила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА..

Напомним, что центры по обслуживанию населения временно изменили свой график работы. Согласно постановлению главного санврача региона № 29, с 19 июня ЦОНы принимают граждан с понедельника по субботу включительно с 10.00 до 18.00.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм посещение ЦОНов возможно только при наличии медицинской маски. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.