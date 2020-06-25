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§ NG.kz
42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39178
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Социальная выплата в размере Т42,5 тыс. больше выплачиваться не будет, заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов. По словам главы МТСЗН, ГФСС потратил активов на 322 млрд тенге, и соцвыплату получили 4,6 млн человек.
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§ юля елиссева
Re: 42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1618
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.06.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мог бы еще и Димона процитировать - денег нет, но вы...
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§ Козлов я
42 500 тенге больше выплачиваться не будет – Нурымбетов
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1444
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.06.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, зря что ли новые денюшки выпустили?
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