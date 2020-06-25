Muad Dib Re: Коронавирус: Что должно быть сейчас в аптечке у каждого... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 54

Регистрация: 24.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:39 Как болеть то с нашими очередями в поликлиниках? Предварительная запись через сайт это фарс. Участковый всегда занят на месяц вперед. А если прижмет, как оказаться у врача? Приходишь с утра пораньше, встаешь в живую очередь и кое-как попадаешь в кабинет.

Говорят, болейте дома. Так говорят, потому что опустили руки. Нет врачей, нет помещений, нет лекарств, ничего нет. Примут несколько десятков с осложнениями и все, мест нет.

Если у чиновников есть хоть доля сознательности, они должны понять, что сейчас самое время в городе строить стационар на несколько сотен мест.