abaika95 Re: По следам фейковой «фабрики троллей» #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4275

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:59 Цитата-/В нормальной стране - сели бы на двадцаточку/



В нормальной стране это наверно в США?)



Читаем



В США проект, получивший название «Честный голос» (англ. Operation Earnest Voice), управляется непосредственно Центральным командованием вооружённых сил. Издание РБК со ссылкой на британскую The Guardian пишет, что армия США в скором будущем будет оснащена специальным программным обеспечением, ориентированным на проведение проамериканской пропаганды через социальные сети и различные блоги. Данная технология сделает возможным вести секретную блогерскую деятельность на зарубежных сайтах. Например, такое ПО будет противодействовать распространению пропаганды за пределами США, поможет кампаниям по дезинформации или хакерским атакам. В рамках этой программы будут создаваться вымышленные виртуальные личности в Twitter, Facebook и других соцсетях, которые по всем внешним признакам будут казаться обычными пользователями из разных стран и иметь убедительную легенду. Под контролем одного военного будет до десяти онлайн-персонажей. Согласно заявлению генерального директора агентства Associated Press Тома Керли изданию «The Huffington Post», администрация Буша превратила американские войска в глобальную пропагандистскую машину, вводя жёсткие ограничения для журналистов, стремящихся дать общественности правдивую информацию о войнах в Ираке и Афганистане. Согласно расследованиям АП на службе у Пентагона находятся до 27000 преданных сотрудников, которые отвечают исключительно за связь с общественностью. На их содержание Пентагон тратит как минимум 4,7 миллиарда долларов в год.





Или вы про Европу имели ввиду?) Могу и про Европу поведать)



Цитата-/Теперь ужно скинуться на гермошлем для Греоргия, чтоб в подъезд мог без страха заходить./





Грегорий это кто и зачем ему гермошлем?)



Может ГГ? А что ему кто-то угрожает? Вроде нормально работает человек,статьи пишет на благо общества даже после статьи про колесо никто вроде не угрожал и в подъездах не ждал) а если бы угрожали я думаю он бы давно заявление написал бы или статью и вся страна бы его поддержала или это только в нормальных странах так?)