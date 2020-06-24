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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 277 из 277«1...275276277
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19462
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президенты идут к Могиле Неизвестного Солдата.
Георгиевской Ленты нет только у Токаева.
Почему?... 8-) :-o :-o :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19462
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жду ответа. Алексов, Абаек... :-o

[Исправлено: drakon, 24.06.2020 - 14:40]
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жди
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


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Сообщений: 1837
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Авокадо.Посмотрим, что получится.



Я прорастила из семени. Очень долго находилось в воде. Потом скорлупа треснула и появился росток, высадила в землю. Сейчас высота растения уже 39 см. Ничего особенного. Нижние листья стали ржаветь и сохнуть. Наверное, нужен особый уход
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.20 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот семя манго раскрылось, треснув, и просто сгнило, не дав ростка.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19462
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Жди

Жду. Один час - прошёл... :oops: :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19462
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Жди

И два часа - прошло... :lol: ;-)
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/И два часа - прошло.../




До часу ночи продержишься тогда расскажу
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19462
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.20 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
До часу ночи продержишься тогда расскажу

Уже и три часа,ночи. Вот - загадка... :-o
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8688
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
когда поедешь в Красный Кордон, заедь в с.Убаганское.Там рядом. По адресу ул.Рудненская, д.2,кв.2, посмотри деревья, если они там ещё- есть.


зайди в гугл-карты,(или яндекс карты)-= напиши Убаганское ,Костанайская область.
режим просмотра -спутник. улица рудненская можешь ввести.
там какие то деревья есть.
рудненская же параллельно ленина по центру деревни идет.
наверное это те, которые ты садил.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19462
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, я - дождался.
Ты не - ответил... :lol: :oops: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19462
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профессор психологии - молчит.
Не знает, что сказать.
А я - догадался... :lol: :oops:
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.06.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Абайка, я - дождался./




Блин извини я забыл про тебя) ты серьезно до 3 ночи ждал ответ?) Кароче дело было так, инфа точная от инсайдеров,Токаеву прикрепили ленточку но ветер дунул и она улетела, не успели вторую прекрепить поэтому он остался без ленты)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19462
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
инфа точная от инсайдеров

Мои инсайдеры, говорят другое.
Там Батька - замешан... :lol: ;-)
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